Un menu 100 % écolo pour le réveillon du 31 décembre ? C'est possible

Concrètement, comme l'explique le guide pratique Mes courses pour la planète, cela revient à bien choisir ses produits :





LA VIANDE. Elle pèse tout spécialement lourd en gaz à effet de serre (GES) : avant d’arriver dans notre assiette il a fallu nourrir les animaux, or la production des aliments du bétail utilise des engrais azotés, responsables des émissions de N2O. Bon à savoir, il faut 7 kilos de céréales pour produire 1 kilo de bœuf, contre seulement 2 kilos de grains pour un kilo poulet. De plus, les ruminants (vaches, chèvres et moutons) rejettent du méthane : 15 à 20 % des émissions mondiales de ce gaz polluant sont liées à l’élevage de ces animaux !

A privilégier : toutes les volailles, à la condition qu'elles proviennent de l'Hexagone a minima





LES LÉGUMES consommés en dehors de leur saison et loin de leur lieu de production émettent plus de GES que les produits de saison cultivés en pleine terre, à cause de l’énergie qu’il a fallu pour chauffer les serres ou de la facture énergétique du transport - souvent international – des denrées. Le transport des produits alimentaires sur des milliers de kilomètres pour les amener aux consommateurs contribue fortement aux émissions de GES. "L'achalandage par avion est 40 fois plus émetteur que le transport par bateau. Le transport routier est 4 fois plus émetteur que le transport ferroviaire et 6 fois plus que le transport fluvial. Faire ses courses en voiture est 3 fois plus polluant que de prendre les transports en communs", rappelle Mes courses pour la planète.

A privilégier : Betterave, carotte, céleri, chou, chou de bruxelles, chou-fleur, courge, endive, épinard, fenouil, mâche, navet, oignon, panais, poireau, pomme de terre, salsifis, topinambour.

UN FRUIT importé hors saison par avion consomme pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit produit localement et acheté en saison : 1 kilo de fraises d’hiver peut nécessiter l’équivalent de 5 litres de gasoil pour arriver dans notre assiette !

A privilégier : châtaigne, coing, pomme, poire.





LES PRODUITS CONGELÉS sont très gourmands en énergie, en plus de celle nécessaire à leur fabrication. Car ils doivent évidemment être conditionnés dans des congélateurs jusqu'à leur consommation. Or les gaz nécessaires à fabriquer le froid (gaz frigorigènes) ont un pouvoir de réchauffement très important sur notre planète.





LES PLATS PRÉPARÉS demandent également beaucoup d'énergie, notamment en usine, pour être fabriqués et conservés. Sans compter qu'ils sont souvent sur-emballés. Idem pour les produits transformés. "Un simple pot de yaourt peut parcourir plus de 9 000 Km si on prend en compte le trajet parcouru par chacune des matières premières (fraises, lait, levures, sucre, mais aussi pot, couvercle, étiquettes)", martèle le site.





ET LE BIO ? Quid de l'agriculture biologique ? Si elle utilise des engins émetteurs de CO2, elle a l'avantage de ne pas se servir d'engrais azotés de synthèse ni de produits phytosanitaires, dont la fabrication est fortement émettrice en GES.