Un passionné recrée une version de la mythique 2CV… en bois

Au volant de cette 2CV en bois, un ancien menuisier passionné d’automobile. L’idée lui est venue en 2011… et 5.000 heures de travail de plus tard, sa voiture et terminé, et roule ! Cette réplique unique en son genre est inspirée d’un modèle de 1955. Son moteur, lui, a plus de 50 ans ! A Loches, la voiture est évidemment fêtée par toute la ville à l’ occasion du premier rassemblement des véhicules anciens...