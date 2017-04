Un phare breton détruit à Paris pour loger des migrants ? Pas vraiment, non...

Pour connaître l’attribution des logements plus en détails, nous avons par ailleurs pris contact avec Paris-Habitat, bailleur social de la capitale et maître d’œuvre de cette opération de construction. François-Marie Retourné, responsable communication, précise qu’au total, ce sont 244 studios qui vont être bâtis. Parmi eux, 101 seront des logements pour étudiants confiés au CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ndlr), 98 seront des studios pour jeunes précaires gérés par l’agence d’insertion Adoma. Enfin, 45 studios verront le jour pour héberger des travailleurs migrants dont les foyers sont en cours de réhabilitation.





L’agence Adoma explique ainsi qu"’il ne s’agit pas de migrants fraîchement arrivés mais de travailleurs migrants en situation régulière déjà logés par la mairie de Paris. Il s’agit souvent de personnes travaillant dans les secteurs du ménage, du ramassage des déchets, du tri sélectif". Pas grand chose à voir, donc, avec une résidence entièrement dédiée à l'accueil des personnes réfugiées.