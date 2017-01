Un premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants présenté en mars

Si les violences faites aux femmes sont progressivement "sorties de l'indicible et de l'invisible", selon les propos de Laurence Rossignol, ce n'est pas encore le cas pour celles faites aux enfants. C'est pourquoi la ministre de l'Enfance, des Familles et des Droits des femmes a annoncé lundi 23 janvier, lors de ses vœux aux professionnels et à la presse, qu'un plan de lutte contre les maltraitances infantiles sera lancé dès le 1er mars.





Ces violences "ne viennent nous bouleverser que de manière sporadique, lorsqu'un drame se produit", a-t-elle expliqué en faisant référence à plusieurs affaires. Comme en novembre dernier, lorsqu'un enfant de trois ans est décédé à Reims (Marne) sous les coups de son beau père ou encore il y a quelques jours avec la mort d'un garçon de huit ans, noyé dans une baignoire à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).