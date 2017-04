Le premier pressing pour baskets ouvre à Paris

Brandon Mariadi nettoie à lui tout seul 40 à 50 paires de baskets par jour. Sans compter les retouches et éventuellement quelques customisations. "Les chaussures de sport, c'est le gros de ma clientèle mais les talons hauts et les bottes n'ont également plus de secret pour moi", lâche-t-il. Un beau succès pour ce jeune entrepreneur qui a su surfer sur la tendance. Car les baskets sont désormais aux pieds de tout le monde.





Autrefois réservés aux sportifs, elles déambulent maintenant sur les podiums des défilés. Voyez plutôt : "67, 3 millions de paires ont été vendues en 2016 en France, soit un marché de 2,9 milliards d'euros", analyse pour LCI David Richard, directeur sport France chez NPD Group, une société qui analyse les tendances des consommateurs. "Il faut se rendre compte que c'est 5,5 millions de paires de plus que sur les douze mois précédents", relève-t-il. "50% de ces achats viennent des femmes, et le phénomène touche toutes les tranches d'âge".





Conséquence, le marketing autour de la sortie d'une nouvelle paire de basket est parfois digne de celui d'un smartphone, et les prix explosent, oscillant entre 40 et 100 euros. Parmi les marques les plus populaires, Adidas et Nike tiennent toujours le haut du panier. Elles engrangent, à elles seules, 61% du marché, selon les chiffres fournis à LCI par le comparateur de prix Idealo.





Et les deux leaders ne manquent pas d'idées pour garder la main. Adidas a ainsi ressorti, début 2014, SA Stan Smith (+ 398% des ventes en 2015 par rapport à 2013), des baskets désormais cultes, qui avait été dessinées dans les années 70 pour le joueur de tennis du même nom. Résultat, c'est l'overdose sur les pavés à tel point qu'un compte Instagram Stansmithophobe a vu le jour pour dénoncer avec humour le phénomène.