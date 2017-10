Un rapport alarmant met en doute leur résistance en cas d'attentat : à quoi servent les piscines des réacteurs nucléaires ?

Une piscine de stockage du combustible usagé permet d’entreposer provisoirement le combustible nucléaire irradié afin de protéger des radiations qu’il continue d’émettre. Ça n’est qu’après être passé par ce bassin d’entreposage que le combustible usagé, originellement constitué d'uranium plus ou moins enrichi ou d'un mélange d’uranium et de plutonium, est envoyé, plusieurs années plus tard, pour retraitement et stockage final. Il arrive également que du combustible neuf destiné au rechargement d’un réacteur à l’arrêt soit provisoirement stocké dans ces piscines, souvent séparée en plusieurs bassins grâce à des cloisons amovibles.