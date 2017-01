Maine-et-Loire : un rassemblement et une pétition après la découverte d'un chien enterré vivant

Selon Le Maine libre, le propriétaire du chien, un Saumurois de 44 ans, a reconnu les faits, expliquant qu'il pensait que son animal était mort. L'homme a été placé sous contôle judiciaire, ses autres chiens lui ont été retirés et ses armes de chasse saisies, précise le journal. Il sera poursuivi pour "sévices et cruauté envers un animal domestique". Il risque jusqu'à 30.000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.





Suite à cet acte de cruauté, une pétition a été lancée sur change.org par l'association "Droits de vivre" afin de "rendre justice à Aslan". Elle demande non seulement une "peine maximum et exemplaire" mais également des dommages et intérets "pour payer les frais vétérinaires". Elle a recueilli environ 34.000 signatures. L'association a également prévu un rassemblement à Turquant à 17h30 dimanche pour un moment de recueillement et un lâcher de ballons.