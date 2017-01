Un salarié d'une filiale de La Poste licencié pour un colis livré "avec trois minutes de retard"

Pour l'avocate, l'objectif de l'entreprise est de se séparer de l'ensemble de ses chauffeurs-livreurs pour, à terme, ne plus faire appel qu'à la soustraitance, plus intéressante pour elle. "Fin 2013, le site de Mauguio comptait 15 chauffeurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que six". L'avocate précise que sur les autres sites DPD, il ne reste plus de chauffeurs-livreurs, ces postes ont été externalisés.





Selon l'avocate et la CGT, la société comptabilise en France sur l'année 2015 87 licenciements, 39 démissions et plus d'une vingtaine de ruptures conventionnelles sur un total de 1500 salariés. Contacté par LCI, le responsable DPD du site de Mauguio n'a pas souhaité réagir.