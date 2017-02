La Martinique et la Guadeloupe secouées par un séisme de magnitude 6.1

Des produits alimentaires et d'hygiène, entre autres, sont tombés des linéaires, entraînant dans certains cas une fermeture momentanée (Robert) ou "jusqu'à nouvel ordre" (Sainte-Marie) des établissements, selon leurs responsables. Par ailleurs, les services de secours ont dû intervenir pour prendre en charge des personnes légèrement blessées ou prises de malaise à la suite du séisme.





EDF Martinique a fait état "de 25.000 clients (...) privés d'électricité, principalement sur le secteur géographique de Trinité et du Lamentin", dans un communiqué. Selon EDF, ces clients "ont été réalimentés ans les dix minutes" et "les 400 abonnés du Lamentin encore privés d'électricité devraient être rétablis dans la soirée" de vendredi.





Ce tremblement de terre a également été ressenti en Guadeloupe où l'observatoire volcanologique et sismologique le qualifiait de "modéré (magnitude 5.8 sur l'Échelle de Richter)" et le localisait "à 127 km au sud-est de Capesterre-de-Marie-Galante et à 31 km de profondeur".