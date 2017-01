Un tour du monde en ne mangeant que des produits périmés : le drôle de défi de Baptiste contre le gaspillage alimentaire

En 2017, il veut "dépasser les limites". Et notamment celles de son estomac. Car Baptiste Dubanchet s’est embarqué ce vendredi pour un tour du monde d’un genre particulier : il va parcourir 10.000 km à vélo et pédalo, pour relier paris à New York… mais n’a prévu de se nourrir que de produits périmés, d’aliments destinés à être jetés ou dont la date est dépassée. Bref, de quoi, en apparence, poser un beau défi à son tube digestif.





Et bien en fait, pas tant que ça, assure Baptiste, selon qui cette nourriture est tout à fait comestible. Car c’est le principal but de son périple : alerter sur le problème du gaspillage alimentaire. Un peu fou ? Il assume. " On vit dans un monde où l’on produit largement de quoi nourrir toute la planète. Pourtant, 870 millions de personnes souffrent de sous-nutrition", rappelle le jeune Angevin sur le site internet La Faim du monde, sur lequel il va raconter son périple.