Un train rempli de bioéthanol déraille au sud de Lyon

ACCIDENT - Lundi matin, le plan ORSEC a été déclenché à dix kilomètres au sud de Lyon. Un train transportant du bioéthanol a déraillé, et ce sont plus de 40 tonnes de ce carburant qui se sont déversés sur les voies. L’incident s’est produit au niveau de la gare de triage de Sibelin, sur les communes de Feyzin et Solaize.