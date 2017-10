Un weekend à… Bâle

Bâle est une capitale, lovée au bord du Rhin, que l'on pourrait considérer comme plutôt discrète. Ici, pour se déplacer et profiter au mieux, il faut privilégier la marche à pieds ou le tramway. La capitale culturelle de la Suisse compte en outre 45 musées, une concentration inégalée en Europe ! Le 13h de TF1 vous propose de partir à la rencontre de cette ville et de ses incontournables, à la croisée de l’Allemagne de la Suisse et de la France.