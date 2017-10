Un weekend à… Hambourg

Les Allemands l'appellent "la porte ouverte sur le monde". Et pour cause ! Hambourg et son port gigantesque fait tourner des têtes. Chaque année, 11 000 navires et 10 millions de containers transitent ici. C'est un paysage de métal où les grues tutoient les éoliennes que le JT de 13h weekend vous propose de découvrir. Tour en gondole sur le Rhin, incontournable trio saucisse-blanche-bretzel - et bière ! - et philharmonie de l'Elbe, le programme ne pourra pas vous laisser de marbre !