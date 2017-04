Une chorale, un orchestre et quelques policiers : revivez les 1 an de Nuit debout

Le 31 mars 2016, en pleine vague de contestation anti-loi El-Khomri, un mouvement social d'un genre nouveau attirait l'attention de nombreux curieux. Nuit Debout était né et, pendant plus de deux mois, allait occuper la place de la République, organisant de nombreuses discussions et assemblées générales sur une multitude de sujets de société.





Après un premier rassemblement, le 31 mars 2017, une deuxième fête d'anniversaire se voulait plus musicale, dimanche après-midi. "L'Orchestre Debout", composé de musiciens de tous horizons, a interprété plusieurs morceaux, de la "Symphonie du Nouveau monde" à "Bella Ciao", en passant par le chant révolutionnaire "El pueblo unido jamas sera vencido".