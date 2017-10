Une collaboratrice du maire de La Courneuve suspendue après un tweet qualifiant de "martyr" le terroriste de Marseille

Mardi, Sonya Nour, qui a bloqué son compte Twitter, a tenté une "clarification", via une tribune publiée sur sa page Facebook. Elle y explique avoir voulu dénoncer la différence de traitement entre les violences contre les femmes et les actes de terrorisme. "En France, nous avons l'équivalent d'un Bataclan chaque année pour les femmes (...) En quoi le crime dit ‘islamiste’ serait plus atroce que le crime de femmes par leur conjoint ou ex...?", a-t-elle écrit.