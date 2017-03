Une femme et un homme échangent leur prénom pour mettre en lumière le sexisme ordinaire dans le monde professionel

Un jour, Martin répond à un client avec une boîte mail partagée et reçoit une réponse "très impolie et dédaigneuse" de la part de celui-ci. Agacé et surpris, il relit alors son mail pour voir si quelque chose ne va pas dedans. Il découvre finalement que tous ses derniers mails sont signés "Nicole", et non pas "Martin". Pour comprendre la raison de cette animosité, il envoie un courriel au même client en disant : "c’est Martin, je reprends le projet de Nicole". D’un coup, la réponse qu'il reçoit a un ton complètement différent. "Il m‘a répondu immédiatement et m'a remercié pour mes suggestions", affirme Martin. "Ma technique et mes conseils n’avaient pas changé. La seule différence, c’est que j’étais un homme", note-t-il.





Après cette découverte, Martin demande à Nicole si cela lui arrive souvent de se faire parler comme ça, ce à quoi elle répond : "pas tout le temps mais oui, très souvent".