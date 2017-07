FEU DE FORÊT





Un violent incendie s’est déclaré aujourd'hui dans le massif forestier du Luberon, à hauteur de la commune de la Bastidonne. Il avait parcouru 400 hectares en début d’après-midi, selon la préfecture du Vaucluse. Plus de 350 sapeurs-pompiers et 6 canadairs sont mobilisés. Plus de détails ci-dessous.