Une jeune Hollandaise dénonce le harcèlement de rue avec des selfies

"Hey sexy girl, où vas-tu comme ça toute seule ?", "Tu veux monter dans ma voiture ?", "Je sais ce que je ferai avec toi, bébé" : des remarques déplacées de ce genre, Noa Jansma en entend tous les jours. Un harcèlement de rue ordinaire comme le connaisse malheureusement de nombreuses jeunes femmes aujourd’hui. Mais cette étudiante hollandaise âgée de 20 ans a décidé de réagir.





Pour dénoncer ce comportement machiste, elle a posté pendant un mois des selfies d’elle et de ses agresseurs sur un compte Instagram. Son projet s’appelle #Dearcatcallers (en français "chers harceleurs"). Et "ce n’est pas un compliment", prévient-elle d’emblée. Au total : 23 clichés annotés pour chacun d’entre eux des comportements et des remarques de ses agresseurs.