Une majorité de Français fait de moins en moins confiance aux médias

Depuis 2002 et l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, jamais la confiance des Français pour les médias n’a été aussi basse. Selon une enquête menée par l’institut de sondage Kantar Sofres pour La Croix, en un an, celle-ci a chuté de six points alors que la radio reste le média le plus crédible pour les Français, avec 52% de niveau de confiance, loin devant la presse écrite (44 %), la télévision (41 %) et le web (26 %).





Dans le déroulement de l’élection présidentielle, 74 % des Français pensent que les médias auront un rôle important à jouer alors qu’une majorité écrasante d’entre eux, 74 %, attendent de la presse qu’ils fournissent une information vérifiée pour suivre la campagne présidentielle, en totale opposition aux prises de position ou à une aide au choix, notamment concernant les sujets du Brexit ou encore l’élection de Donald Trump.