Une minute pour comprendre le brevet des collèges

BREVET - Le brevet est le premier examen français depuis 1947. 70 ans plus tard les élèves se préparent aux épreuves qui auront lieu jeudi et vendredi prochain. Découvrez en 1 minute quels changements a subi le brevet des collèges depuis sa création. Jeudi et vendredi, vous pourrez découvrir les sujets et les corrigés des épreuves en temps réel sur LCI.