Une minute pour tout comprendre à la vignette anti-pollution

La vignette Crit'air a avant tout un but écologique : lors des pics de pollution, elle permettra seulement d'autoriser les véhicules les plus propres à circuler dans Paris, Grenoble ou Lyon. Une mesure jugée plus efficace par certains experts que la circulation alternée. L'objectif affiché est de pouvoir classer, de manière simple et claire, les véhicules en fonction de leur moyen d'âge et surtout de leur motorisation. La petite pastille se décline ainsi en 6 couleurs différentes : du vert pour les voitures électriques au gris foncé pour les moteurs diesel les plus anciens, et donc jugés plus polluants.





Exemple : une voiture diesel datant de 2004 aura droit à une pastille rouge. Une moteur diesel de 2016 sera lui affublé d'une étiquette jaune, tandis qu'une essence de la même année aura une pastille viollette, soit la deuxième classification possible.