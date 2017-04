Une mosquée de Torcy fermée par la préfecture pour "menace grave pour la sécurité et l'ordre public"

Une mosquée gérée par l’association Rahma, qui se trouve à Torcy, a été fermée mardi matin par la police sur arrêté du préfet de Seine-et-Marne signé ce lundi 10 avril, selon les informations de nos confrères du Parisien. Le préfet a déclaré que "la mosquée, qui compte jusqu'à 500 fidèles à l'occasion de la prière du vendredi, constitue un lieu de référence influent de la mouvance salafiste, prônant un islam rigoriste, et représente, par les propos qui y sont tenus et par son influence, une menace grave pour la sécurité et l'ordre public" tout en "légitimant le djihad armé".





L'arrêté ne met pas seulement en cause la mosquée, mais également ceux qui la gèrent, l’Imam et président de l’association Rahma, Abdelali Bouhnik, et son suppléant Mohammed Tlaghi : "Ils se signalent depuis des années par des prêches ouvertement hostiles aux institutions, aux lois républicaines, à la laïcité ainsi qu’aux occidentaux, aux chiites et aux juifs, présentés commes des ennemis à combattre. Les deux imams de la mosquée ont explicitement légitimé le djihad armé en appelant les fidèles à prier pour les djihadistes du monde entier afin de détruire les ennemis de l’islam en France et dans le monde".