"Une partie de moi est morte à 4 ans, dans cette salle de bain" : victime d'un pédophile, Séverine se bat contre les violences faites aux enfants

Car aujourd’hui en France, existe un délai de prescription concernant les violences faites aux enfants : ces derniers ont 20 ans, après leur majorité, pour porter plainte. Pour Séverine, ce n’est pas assez. Depuis quelques années, elle se bat pour annuler ce délai de prescription. Elle a lancé une pétition pour interpeller les candidats à la présidentielle. "Entre le moment où les faits se sont arrêtés et celui où on a commencé à parler, à se raconter, ça peut prendre 20, 30 ans", estime Séverine. "Il faut encore quelques années pour se sentir assez fort pour pousser la porte d’un commissariat. Mais c’est pourtant essentiel", dit-elle. "Il faut une reconnaissance du statut de victime, que la personne soit désignée comme coupable, quel que soit le nombre d’années écoulées." Car pour Séverine, 20 ans n’ont pas suffi pour parler. Son "bourreau" est mort officiellement innocent. "C’est très dur de vivre avec cette idée", dit Séverine. Mais le sujet reste tabou, trop peu évoqué. "Quand un enfant est violé ou assassiné, on fait des pétitions, on allume des bougies, fait des marches blanches. Et puis chacun rentre chez soi, et on oublie, il ne se passe rien. Pourtant, les victimes portent ce fardeau tous les jours. Moi, je vis avec ça."





C’est tard, très tard que Séverine Mayer a réussi à poser des mots sur ce qu’elle avait vécu. A réaliser l’atrocité. "Quand ma dernière fille a eu 5 ans, en voyant son corps de bébé, j’ai eu la nausée, avec une colère et une rage terrible, en me demandant comment on pouvait faire ça, ces atrocités vis-à-vis de ce petit corps", dit-elle. Après le choc, elle a écrit en 2013 un livre, La Parole, presque une thérapie. "Je voulais analyser ce que j’avais vécu", raconte Séverine, "et comment on parvient à faire taire un enfant, pendant des années, et qu’on lui fait subir le plus atroce, au point qu’il devient une coquille vide et, des années encore après, arrive encore à se taire." Avec ce livre, Séverine a reçu des centaines de témoignages. Et réalisé qu’elle n’était pas la seule. "J’espérais naïvement que ce que j’avais vécu était hors du commun, mais non", dit-elle. Elle s’est plongée dans les statistiques. En a été effrayée : "Entre 125 et 130 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année", avance-t-elle. La réalité des chiffres reste méconnue. Rendant le phénomène difficile à appréhender, et donc à empêcher.