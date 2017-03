Une princesse de Dubaï offre un million de dollars... à un village de Haute-Savoie

Chaque année, elle passe près de six mois sur les bords du Lac Léman. Et aimerait que sa fille y rencontre d’autres enfants. Pour faciliter les relations, la princesse de Dubaï Lateefa bint Maktoum a donc offert un million de dollars à Excenevex (Haute-Savoie) afin de financer la construction d’un parc de jeux, relate Le Dauphiné.





Il existe pourtant déjà un parc de ce type sur la plage de la commune. Mais selon le maire Pierre Fillon, interrogé par l’AFP, "quand on vient de Dubaï, le sable, on n'aime pas beaucoup". Ce don d’un peu plus de 900.000 euros a été accepté à l'unanimité par le conseil municipal de ce village de 1.200 habitants "sans quelque contrepartie que ce soit", lors de sa séance du 20 mars. La manne de la "généreuse donatrice" sera consacrée à l’aménagement du parc en respectant sa volonté "d'ouverture au public" et de "création culturelle". C’est un terrain en herbe donnant sur le lac qui a été choisi.