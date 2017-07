Une soixantaine d'imams débutent ce samedi une "marche contre le terrorisme

Ils vont sillonner les routes d'Europe à bord d'un bus, pendant cinq jours. Ce samedi 8 juillet marque le coup d'envoi de "la marche des Musulmans contre le terrorisme", à laquelle participent soixante imams. Leur volonté ? "Eviter la montée de la haine et des affrontements intercommunautaires", suscités par la peur des attentats et un "sentiment de méfiance généralisée".





Ils démarrent donc dans la matinée, depuis les Champs-Elysées, après un hommage au policier Xavier Jugelé, tué au mois d'avril dernier. Direction ensuite Berlin, autre ville touchée par le terrorisme, et première étape de cette "marche des Musulmans". Viendront ensuite les villes de Bruxelles-Maelbeek, Saint-Etienne-du-Rouvray, Paris, Toulouse et Nice, villes touchées récemment par des attentats terroristes. Les soixante imams participant à cette initiative se retrouveront ensuite sur le Champ de Mars, pour la date du 14 juillet, avec des représentants des cultes juifs, catholiques, protestants et orthodoxes.