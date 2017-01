Une vidéo montrant la police réveiller volontairement des sans-abris à Strasbourg crée la polémique

Selon l'homme qui a filmé la scène, la police de Strasbourg adopte depuis plusieurs semaines le même rituel chaque matin. Dès 6h, les véhicules de la police municipale interviennent dans les rues de la ville et empruntent même les couloirs réservés aux piétons afin de réveiller les SDF qui dorment au pied des boutiques.





Une scène qui a été filmée en direct par un certain Thomas Fritz et immédiatement relayée sur sa page Facebook, alors qu'une importante vague de froid frappe l'Hexagone. A ce jour, la vidéo a été visionnée plus de 300.000 fois sur le célèbre réseau social.