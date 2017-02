Vacances d'hiver : la playlist indispensable pour des longs trajets en voiture avec ses enfants

SUR LA ROUTE - Les trajets interminables en voiture sont souvent un calvaire pour les parents. Comment distraire vos pitchouns ? Alors que la zone C (Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier) inaugure les vacances d'hiver ce samedi 4 février, voici une playlist idéale pour partir vers les stations de ski dans la joie et la bonne humeur.