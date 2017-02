Vacances : le chien de traîneau, un rêve d'enfant

VOYAGE BLANC - On les appelle les "baby mushers". Ils parlent à peine mais rêvent déjà de grands voyages au pays de Croc Blanc. Ils ont entre 3 et 4 ans et découvrent pour la première fois les joies de la glisse avec des chiens de traîneau. Un musher professionnel a lui-même conçu un traîneau, spécialement adapté pour les petits.