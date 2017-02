Vacances scolaires : la neige perturbe les routes

SKI - Ce vendredi 3 février a sonné le début des vacances scolaires pour la Zone C. Beaucoup de départs ont été perturbés. En cause, des flocons tombés dès 1.000 mètres d’altitude. Pour les stations de sports d’hiver, cette période est cruciale où se joue le chiffre d'affaires de l'année. A Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, on est déjà très impatients.