Homeless Plus, Merci pour l’invit', Entourage… Ces différentes applis qui veulent vous aider à aller à la rencontre des sans-abri

Homeless Plus, lancée en 2015, vient de sortir sa V2. Aussi baptisée "On ne me laisse plus", l’appli vise à localiser et identifier les besoins des sans-abris. Le principe est simple : vous allez à la rencontre d’un sans-abri, vous le géolocalisez – avec son accord -, et vous identifiez ses besoins, pour permettre à d’autres de l’aider. Il a besoin d’argent, de vêtement, de boisson chaude ou d’une simple discussion ? Les données sont rentrées dans l’appli. En un an, Homeless Plus a été téléchargée plus de 5.800 fois. Selon sa fondatrice Aida Demdoum, jeune femme à la tête d’une agence de communication, elle a permis à plus de 3.400 sans-abri d'être approchés. Elle a même remporté en juin dernier le prix de la meilleure application 2016 aux AppAwards.





De petites améliorations ont été intégrées à la version 2 lancée en décembre dernier : désormais, les SDF peuvent se géolocaliser eux-mêmes. Cette V2 permet aussi aux gens de savoir comment et combien de fois un SDF a été aidé et combien de fois. L’association Homeless plus organise également des maraudes, notamment pour distribuer des smartphones aux sans-abris. Et fait déjà des heureux, comme Victor, un sans-abri, qui a écrit ses remerciements "à toute l’équipe" sur la page Facebook de Homeless Plus : "Je tenais à dire que grâce à eux j’ai eu un smartphone et un forfait, mille merci à tous et à Pierre de Dijon pour ce téléphone avec lequel je peux enfin communiquer !", écrit-il. "Vêtements, nourriture et eau m ont été distribués !"