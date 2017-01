"Les classes sont à 10 degrés" : quand le froid fait monter la température dans les établissements scolaires

Accueil glacial. Une centaine de lycéens ont bloqué les entrées de leur établissement à Maubeuge (Nord) vendredi pour protester contre les basses températures de leurs salles de classe, touchées par une panne de chauffage. "Les classes sont à 10 degrés, on a super froid. On garde nos manteaux et parfois nos moufles en cours", a raconté auprès de l'AFP Thomas Bouillez, en terminale au lycée Pierre Forest qui accueille 1200 élèves. Une situation loin d'être isolée.





Depuis la rentrée des classes en début de semaine en effet, de nombreux établissements scolaires se sont retrouvés en panne de chauffage. A Dax, les cours ont ainsi été suspendus mercredi dernier car la température dans les classes n'était que de 9°, relate Sud Ouest. Les professeurs ont préféré ne pas faire cours et réunir les 600 élèves dans le réfectoire. Même chose dans un lycée de Villefranche (Rhône), où les lycéens sont rentrés chez eux en milieu de journée ce mardi. En cause : une chaudière en panne et des températures comprises entre 6 et 8° dans les salles de classe. L'école de Château-Porcien, dans les Ardennes est elle aussi concernée. Ses 280 élèves doivent supporter des températures avoisinant les 8°, révèle France 3 Champagne-Ardenne.