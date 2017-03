La consommation de viande en France a sensiblement augmenté en 2016

Avec les conseils nutritionnels prônant les fruits et les légumes, les scandales des abattoirs et la grandissante tendance vegan, on aurait pu croire que les Français auraient opté pour de bon pour le zéro viande. Mais non : la bidoche a toujours le vent en poupe, montrant une légère accélération en 2016, de 0,9 % par rapport à 2015, après quelques années de chute.