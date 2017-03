Vents violents : 19 départements de l'Ouest et du Centre maintenus en alerte

Jusqu'à ce dimanche soir, une vague orageuse accompagnée de rafales de vent devrait balayer ces régions. L'alerte vise aussi une forte tempête hivernale qui va suivre dès lundi matin sur la Bretagne pour s'étendre rapidement jusqu'au Poitou-Charentes et au sud de la région Centre, selon Météo France.





"Une extension de la vigilance est probable lundi matin, d'une part dans le prolongement des départements déjà en orange et d'autre part en Méditerranée (Var, Corse) la nuit suivante avec le décalage de la dépression", prévient l'organisme. Les rafales les plus fortes seront comprises entre 100 et 110 km/h voire 120km/h ponctuellement dans l'intérieur des terres. Ces valeurs seront sans doute dépassées sur le côtier en particulier sur les Côtes-d'Armor et le Finistère.