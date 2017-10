Vers un allongement du délai de prescription des viols sur mineurs : Flavie Flament se dit "très satisfaite"

LCI.fr : Marlène Schiappa a présenté ce lundi un projet de loi pour, entre autres, prolonger le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs. C'est ce que vous proposiez.

Flavie Flament : Je suis très satisfaite. Ça fait toujours du bien de voir l'officialisation de quelque chose pour lequel on se bat depuis un an. C'est surtout une très bonne nouvelle pour les victimes. Pour les victimes d’hier aussi, dont les faits sont prescrits, on se sent réconfortées dans une décision qui changera les choses pour le monde de demain. Ce qui est super bon, c’est de se dire qu’on est en train de construire une société plus juste.

LCI.fr : Que pensez-vous du fait qu'elle ait recours à une consultation citoyenne pour définir le délai d'allongement ?

Flavie Flament : Aller consulter les citoyens qui auront envie de s'investir dans ce projet de loi, c'est quelque chose qui me parle et me plaît. Depuis un an et la sortie de mon livre, j'ai vraiment ressenti une sorte d'indignation citoyenne sur des questions qu'ils ignoraient. J'ai réalisé à quel point nous ne savions pas qu'elle existait. Je pense que cette consultation citoyenne va être extrêmement intéressante et j'ai hâte d'en voir le résultat. Ce sera très révélateur de l'état d'esprit de l'opinion sur cette question.

LCI.fr : Dans la mission ministérielle que vous avez co-présidée, vous évoquiez notamment "l'amnésie traumatique" pour justifier ce rallongement. En quoi cela consiste-t-il ?

Flavie Flament : L’amnésie traumatique? c’est à la fois le génie et le machiavélisme du cerveau qui un jour se retourne contre vous, dans le but de vous protéger. Les souvenirs vont alors se loger dans une partie du cerveau qui ne sera accessible qu’à la faveur d’un grand bouleversement de la vie : une grossesse, un deuil... Ça se manifeste comme un flash complètement incompréhensible, comme un feu d’artifice d’images qui partent dans tous les sens et dont on ne connait pas forcément l’origine. Et quand on va chercher ces souvenirs, on arrive à recomposer des séquences que l’on avait complètement oubliées.

LCI.fr : Au regard de vos travaux, pourquoi ne pas avoir recommandé l’imprescriptibilité plutôt qu’un rallongement de dix ans ?

Flavie Flament : Dans le rapport que l’on a rendu en mai dernier, on n’exclut pas du tout l’imprescriptibilité. Mais demander l’imprescriptibilité et l’obtenir est quelque chose qui aujourd’hui m’apparaît difficile et compliqué. C'est donc pour des raisons pragmatiques que l'on a demandé le rallongement de 20 à 30 ans après la majorité, ce qui est déjà un premier pas en avant d’un combat qui n’est pas terminé.