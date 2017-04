Vêtements stéréotypés pour les enfants : le PDG de Gap promet à une fillette de 5 ans de "mieux faire"

Dans son mail que s’est procuré le Huffington Post, Jeff Kirwan lui promet d’essayer de faire mieux pour gommer les genres dans les rayons. "Tu as raison. Je pense que nous pouvons mieux faire et proposer un plus grand choix qui conviendrait à tout le monde. J’ai parlé à nos designers, nous allons travailler sur des pièces encore plus funs, je pense que tu vas aimer".