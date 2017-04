VIDÉO - 500.000 personnes réunies sur les Champs-Elysées à Paris, pour le "Printemps solidaire"

Et le rendez-vous a bien été pris par les Français qui sont venus au nombre de 500.000, soit deux fois plus que prévu. Les organisateurs se sont félicités de la réussite de l’événement, d’autant plus qu’il a été organisé à une semaine du premier tour de l’élection présidentielle. Ils souhaitent d'ailleurs interpeller les candidats sur leur "responsabilités face aux inégalités et à la détresse humaine", a expliqué à l’AFP Luc Barruet, porte-parole de "Printemps solidaire" et directeur fondateur de Solidarité-Sida, qui organise chaque année les Solidays.