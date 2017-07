VIDÉO - A Montpellier, des identitaires saccagent le local d'une association de protection des mineurs étrangers isolés

En fin d'après-midi ce vendredi, l'association vandalisée n'était pas joignable. Mais plus tôt dans la journée, son directeur Daniel Martin a répondu à France Info : "Ils avaient eu des consignes pour ne rien détruire et ne pas être violents", explique-t-il, ajoutant : "Nos collègues ont été surpris, puis sont restés tétanisés. On est un peu sidérés d'avoir été la cible de groupes politiques [...] On est apolitiques, on fait de la protection de l'enfance".





Selon les informations de Midi Libre, la présidente du RAIH a porté plainte le jour même de l'intrusion du groupuscule. La police serait déjà en possession des images.