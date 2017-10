VIDÉO - Affaire Weinstein : pour Flavie Flament, "on est tous responsables"

"A partir du moment où on commence à entendre dire qu'il y a un doute, un risque d'agression sexuelle, de viol… A partir du moment où on voit des jeunes femmes qui, deux ans auparavant, se font poser des micros pour aller le voir à l'entrée de sa chambre, à partir du moment où on voit un vieux photographe qui se balade tout nu avec des gamines de 13 ans, je pense que l'opinion doit s'alerter", lance-t-elle. Et d’ajouter : "Je pense qu'on est tous responsables d'une sorte d'aveuglement. Parce que regarder la vérité en face, c'est nous confronter à de nombreuses interrogations quant à notre responsabilité, la responsabilité de la société et celle, aussi, des pouvoirs."