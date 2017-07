Orages : après le record de pluie d'hier soir, Paris et 11 départements encore en alerte orange

Paris ne s'est pas encore remis des violentes pluies de dimanche -50 mm d'eau tombé en une heure, soit l'équivalent de 28 jours, un record- qu'une nouvelle alerte est émise par Météo France. Douze départements du centre du pays et l'ensemble de l'Ile-de-France sont en effet placés en alerte orange pour orages, selon le dernier bulletin de Météo France diffusé à 6h.





Les départements concernés sont : Cher (18), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95). La fin de l'événement est prévu à 10h. L'alerte a en revanche été levée pour l'Indre (36) et l'Indre-et-Loire (37).