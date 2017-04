Surbooking : Delta Air Lines propose jusqu'à 9.300 euros de dédommagement à ses passagers

Le PDG de Delta, Ed bastian, a indiqué que sa compagnie a refusé d'embarquer des passagers une fois sur 100.00, soit 1.238 fois l'année dernière. À titre de comparaison, United a refusé l'an dernier des passagers à 3.765 reprises. C'est quatre fois plus que Delta. Il ne faut pas on plus se languir de l'offre à cinq chiffre Delta. Un billet d'avion acheté en dernière minute sur Delta One d'Altanta à Johannesbourg s'obtient à 9.740 dollars...