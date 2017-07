Attentat de Nice, un an après : des médecins racontent leur détresse face à l’horreur

"On savait qu’un camion avait foncé sur la foule, on savait qu’il y avait des morts et des blessés". Un an après, la mémoire de l'horreur du 14 juillet 2016 est toujours vive dans le corps médical niçois. Ce médecin se souvient de "la vision d’horreur qu’étaient ces corps amassés, alignés, ces téléphones qui sonnaient dans le vide, ces messages qui défilaient sur leurs écrans." Et de poursuivre : "Des parents, des enfants qui étaient effrayés, qui appelaient leurs proches qui ne pouvaient plus répondre."





Un autre se souvient de la solidarité qui s'est "spontanément" mise en place durant cette soirée tragique : "J’ai vu beaucoup de blouses blanches ce soir-là, plein de gens venir spontanément. J’ai vu des gens qui n'étaient pas de l’hôpital venir se présenter en disant ‘est-ce qu’on peut vous aider ?’"