VIDÉO - Attentat des Champs-Elysées : policiers et anonymes saluent la mémoire de Xavier

Il a été tué dans l’exercice de ses fonctions, succombant aux rafales de kalachnikov. Au lendemain de l’attentat des Champs Elysées, les hommages se sont succédé pour saluer la mémoire du policier Xavier J., abattu jeudi soir par un terroriste sur l'avenue la plus belle du monde.





Sur les lieux de l’attaque, policiers, collègues et anonymes ont défilé vendredi pour déposer des fleurs et observer un moment de recueillement. Des messages ont également été laissés comme celui d’Arnaud et Léa : "Merci à la police d’être là pour nous. On vous aime, vive la France".