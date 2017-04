VIDÉO - Attentat sur les Champs-Élysées : le témoignage d'un voisin de l'assaillant

TÉMOIGNAGE - Un voisin de l'homme qui a ouvert le feu et tué un policier sur les Champs-Élysées jeudi 20 avril au soir a assuré à LCI que l'individu abattu par les forces de l'ordre juste après son attaque, et qui vivait à Chelles (Seine-et-Marne) n'avait pas un comportement suspect. Il décrit aussi un homme solitaire et qu'il n'avait "jamais vu à la mosquée".