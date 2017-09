VIDÉO - Michel Catalano, ex-otage des frères Kouachi : "Je continue le chemin avec cette cicatrice psychologique"

Deux ans et demi ont passé mais la blessure est toujours vive. Alors qu’avait lieu mercredi la troisième réunion entre les victimes des attentats de janvier 2015 et les juges antiterroristes, Michel Catalano, le patron de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne, et ex-otage des frères Kouachi, a témoigné au micro de LCI.





"Je vais de l'avant un peu grâce à mon entreprise parce que je me bats tous les jours. C'est loin d'être fini car on a quand même beaucoup de difficultés à la relancer au bout de trois ans", a-t-il confié à la sortie de la réunion, qui s'est tenue au tribunal de grande instance de Paris. "Psychologiquement, je vais quand même mieux, j'arrive à avoir des moments de nuit un peu reposants", a-t-il ajouté, avant de nuancer. "Mais quand on replonge dedans, quand on revoit des articles, qu'on revit d’autres attentats, on met toujours une journée ou deux, voire plus, à s'en remettre."





"De toute façon, cela restera quelque chose de très compliqué, et j'ai appris à vivre avec, je continue le chemin de la vie avec cette cicatrice psychologique que j'essaye tous les jours de combler", a poursuivi l'imprimeur, qui est désormais trésorier de l'association française des victimes de terrorisme. "C'est important de s'investir dans cette association, cela me fait beaucoup de bien, cela m'apaise personnellement. Et puis j'espère apporter des choses d'un point de vue technique mais aussi au niveau du témoignage. Si ça peut apporter quelque chose ne serait-ce qu'à une ou deux victimes de terrorisme, j'en serais très heureux et ça me ferait beaucoup de bien aussi."