VIDÉO - Attaques terroristes en Occident : le profil type des assaillants

Profil type. Une étude universitaire a analysé les 51 attentats perpétrés en Occident depuis trois ans, en portant une attention particulière au profil des assaillants. Intitulée "Jihadiste de la porte d'à côté. Radicalisation et attaques jihadistes en Occident", elle a été menée dans le cadre du Programme sur l'extrémisme de l'Université George Washington, de l'Ipsi (Institut pour les études de politique internationales) de Milan et de l'ICCT (centre international pour le contre-terrorisme) de la Haye. Le rapport décrit des terroristes en majorité jeunes, de sexe masculin et connus des autorités.





Depuis la proclamation du "califat" de Daech il y a tout juste trois ans, le 29 juin 2014, 51 attentats ont été perpétrés en Occident, dans huit pays. La France a été la plus touchée, avec 17 attaques, suivie des États-Unis, 16, et de l'Allemagne, 7. Menées par 65 assaillants, elles ont en tout fait 395 morts et au moins 1.549 blessés.