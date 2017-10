Au fond du gouffre il y a deux ans, ce couple d'agriculteurs voit enfin le bout du tunnel : découvrez pourquoi

"On ne s'en sort pas, nous confiait sans détour Olivia, en 2015. On vit sur les allocations familiales". "A long terme, d'ici deux ans, il faudra arrêter. Cela fait très mal", renchérissait alors Jérôme, son compagnon. Le couple, cette année-là, devait faire face à une dette s'élevant à 30.000 euros. En tout et pour tout, le couple disposait de 1.000 euros pour vivre, avec 4 enfants à charge.





Lors de notre retour l'année suivante, leur situation s'était encore aggravée, tant et si bien que le couple se lançait dans une reconversion : Olivia tentait un concours d'aide-soignante, Jérôme travaillait à mi-temps dans les travaux publics pour "subvenir aux besoins de la famille".