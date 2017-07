VIDÉO - Bassin de la Villette ouvert à la baignade à Paris : que risque-t-on si on boit la tasse ?

Ce qui est surtout scruté, est la présence éventuelle de bactéries d’origine fécale (comme les entérocoques intestinaux ou la bactérie Eschericia coli). Un terme charmant, pour parler de ces substances provenant des excrément d’oiseaux, des mammifères, ou... des égouts : les germes fécaux peuvent en effet provenir d’un dysfonctionnement du réseau des eaux usées, ou proliférer à la suite de violents orages, donnant lieu à des ruissellements, qui amèneraient des bactéries dans les bassins.





Et dans ce cas, les eaux contaminées peuvent occasionner, pour les baigneurs, des petits soucis, comme le rappelle la Fédération française de triathlon pour la pratique de la "natation en eau libre". Au choix, vous n'avez pas nagé depuis longtemps, vous buvez la tasse, et avalez donc de l’eau : vous êtes bons pour des troubles digestifs, avec une bonne gastro-entérite ; autre option, votre voisin baigneur s'est appuyé sur votre tête pour ne pas couler, vous avez donc mis la tête, le nez, et les oreilles sous l'eau, vous récoltez des troubles ORL, type otites externes ou pharyngites. Mieux encore : vous savez nager, vous vous êtes donc longuement baignés, ce qui implique en toute logique que votre peau a été en contact avec l'eau, et donc avec des bactéries. Vous écopez de troubles dermatologique style surinfection de plaies. Et si vous êtes vraiment un poissard, vous attrapez la leptospirose, maladie rare, mais transmise par le contact de la peau avec de l'eau douce contaminée par l'urine d'animaux infestés... Une maladie bénigne (fièvre élevée, maux de tête, douleurs musculaires), mais qui "peut évoluer vers une atteinte rénale, hépatique, méningée ou pulmonaire", nous précise le site de l’Institut Pasteur. Sympathique, non ?





Qu'on se rassure. Pour l’instant, n’ayez crainte, aucune de ces joyeusetés n’est à l’ordre du jour. Les eaux de la Villette, approvisionnées par le canal de l’Ourcq et de la Marne, sont, d’abord, de bien meilleure qualité que celles de la Seine. Et surtout, elles sont scrutées de très près. L’Agence régionale de santé y effectue des prélèvements toutes les semaines pendant tout l’été, et la Ville de Paris fait ses propres analyses, quotidiennes, via le réseau Eau de Paris. Chaque bassin est équipé de filtres, qui retiennent les algues, des particules, et d’éventuelles saletés. Une petite dizaine de capteurs sont également installés pour vérifier la qualité de l’eau.