VIDÉO - Ça y est, il est enfin possible de se baigner dans la Seine (enfin presque) !

Vestiaires, douches, sanitaires, poste de surveillance et de secours, accueil et contrôle d’accès sont installés sur la berge et le long des bassins. L’entrée dans les bassins sera surveillée, pour des questions de sécurité : 300 baigneurs pourront patauger en même temps, ce qui permettra, au plus, d’accueillir 1000 personnes chaque jour.





A priori, pas d’inquiétude à se faire du côté de la qualité de l’eau : si la baignade est autorisée, c’est que les eaux ne sont pas trop troubles. Le bassin de la Villette est approvisionné par l’Ourcq et la Marne, dont les eaux sont régulièrement mesurées par les Eaux de Paris. Des prélèvements seront réalisés régulièrement afin de vérifier que les normes de l’Agence régionale de santé sont bien respectées. Les Eaux de Paris feront aussi des analyses régulières. Seront notamment surveillés les taux d’entérocoque et d’escheridia-coli, des bactéries issues de matières fécales... et donc susceptibles d’avoir des conséquences pour les pratiquants de la baignade.