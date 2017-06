Canicule à Nantes : après leur protestation en jupe, les conducteurs de bus pourront finalement travailler en bermuda

Les salariés réclamaient le droit de porter un bermuda dès que les températures sont au-dessus des 30°C, faisant valoir le fait qu’ils n’ont pas de climatisation. Derrière le pare-brise, elles avoisinent les 50°C. Or, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), "le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33°C présente des dangers". La loi impose quant à elle de prendre en compte les "changements de circonstances".