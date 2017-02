VIDÉO - Carnaval de Nice : le coeur n'était pas à la fête

Le cœur n’était pas vraiment à la fête. Le Carnaval de Nice a démarré samedi dans une ambiance un peu lourde. Impossible pour les spectateurs et les organisateurs de ne pas avoir une pensée pour l’attentat du 14 juillet 2016, qui a coûté la vie à 86 personnes. "C'est une édition particulière, les gens sont moins dans l'amusement que les autres années, surtout les Niçois. Mes amis étrangers, eux, profitent à fond du spectacle, ils sont émerveillés, mais nous, les Niçois, on regarde aussi sur le côté", explique Louis, un visiteur, en désignant les tireurs d'élite perchés en haut de l'hôtel Aston.





Cette année, le défilé des 17 chars se fait, en effet, sous très haute sécurité avec des palissades opaques qui encadre tout le parcours. "On a comme un sentiment de flottement. C'est comme si les autorités avaient senti la nécessité d'organiser le carnaval mais, on le voit aux tribunes qui ne sont pas pleines, on a l'impression que ce n'est pas comme d'habitude, poursuit Louis.